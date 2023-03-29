В Европейскую Россию устремятся согретые Гольфстримом воздушные массы

08:50, 29 марта 2023, ПАИ

Последнее похолодание марта усиливается в европейской части России, причиной непогоды стал холодный фронт, который накануне начал пробиваться в западные регионы страны и принес снегопады. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Также вслед за атмосферным фронтом в Европейскую Россию продолжат поступать арктические воздушные массы. В зоне его влияния будет активно понижаться температура, а местами даже формироваться новый снежный покров.

«Впрочем, долго снежный покров не пролежит. Арктическое вторжение будет кратковременным, и уже в пятницу днём холодный воздух начнёт лучше прогреваться. А к выходным в атмосфере над регионом вновь возобладают юго-западные потоки, и на территорию Европейской России устремятся согретые Гольфстримом воздушные массы», - отмечается в сообщении.