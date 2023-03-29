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Общество

Почти 70% псковичей поддерживают полный запрет вейпов

Полный запрет вейпов в России поддерживают 2 из 3 псковичей. Сами курильщики электронных сигарет чаще всего выступают против столь радикальных мер. Об этом сообщает портал SuperJob.

Выступая в Госдуме, вице-премьер России Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложение спикера Вячеслава Володина о полном запрете продажи вейпов. Эту инициативу парламентариев сегодня поддерживают 2 из 3 псковичей (66%).

Против выступают 13%: по их мнению, в случае запрета неизбежен возврат курильщиков к не менее вредным традиционным сигаретам, а кроме того, запрет создаст условия для нелегальной торговли. Курильщики вейпов одобряют запрет почти в 3 раза реже, чем некурящие, и в 2,5 раза реже, чем те, кто курит обычные сигареты (22% против 72 и 53% соответственно).

Сторонников инициативы больше всего среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (69%), а меньше всего — среди респондентов моложе 34 лет (54%), то есть представителей того поколения, которое, по мнению депутатов, «надо спасать».

Женщины одобряют тотальный запрет вейпов чаще мужчин (73% против 56%). В январе этого года в Госдуме уже обсуждали полный запрет продажи электронных сигарет. С тех пор сторонники этой меры по-прежнему в большинстве.

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