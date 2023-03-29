Объявлен набор в Псковский большой детский хор

09:51, 29 марта 2023, ПАИ

Псковский большой детский хор объявил о наборе музыкально одаренных детей в возрасте от 5 до 14 лет. Конкурсные прослушивания пройдут 20 апреля и 15 мая с 17:00 до 20:00 по адресу: Псков, ул. Советская, 21, сообщили в Псковской епархии.

Хор формируется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. Обучение бесплатное. Телефон для справок: 8-916-138-16-98.



Художественный руководитель и главный дирижер коллектива - диакон Александр Амерханов, преподаватели - ведущие московские специалисты в области вокала, сольфеджио и хорового пения.