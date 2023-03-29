Более 23 тысяч псковичей старше 80 лет получают повышенную пенсию

09:56, 29 марта 2023, ПАИ

Более 23 тысяч жителей Псковской области старше 80 лет получают повышенную пенсию. Об этом ПАИ сообщили в отделении Социального фонда по региону.

«При достижении 80-летнего возраста пенсионеру положена выплата фиксированной части страховой пенсии в двойном размере», - напомнили в учреждении.

Фиксированная выплата – это гарантированная часть страховой пенсии, сумма которой устанавливается государством. С 1 января 2023 года ее размер составляет 7 567,33 рубля. То есть именно на эту сумму увеличивается страховая пенсия у жителей региона, которым исполнилось 80 лет в этом году.

Подавать заявление для получения прибавки пенсионерам не нужно, отделение СФР по Псковской области произведет перерасчет самостоятельно. Пенсия в увеличенном размере начисляется уже на следующий месяц после достижения человеком 80-летнего возраста.

«При этом обращаем внимание, что жители Псковской области, которые получают социальную пенсию, претендовать на доплату не могут. Также при исполнении 80 лет фиксированная выплата не удваивается у пенсионеров, которые являются инвалидами I группы, так как они уже получают фиксированную выплату в двойном размере независимо от возраста», - отметили в учреждении.

Кроме того, такая надбавка не положена, если 80-летний пенсионер получает пенсию по потере кормильца. Однако он имеет возможность перейти на страховую пенсию по старости, если она после перерасчета будет выше. Специалисты отделения СФР по Псковской области автоматически проводят расчет и в беззаявительном порядке назначают наиболее выгодный вариант.