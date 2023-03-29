Москалькова предложила выдавать российские паспорта за границей

09:42, 29 марта 2023, ПАИ

Соотечественникам следовало бы предоставить возможность получать российские паспорта в зарубежных представительствах, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Я сегодня хочу поставить вопрос о возможности получения российских паспортов за рубежом», — отметила Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.

Она добавила, что, согласно российскому законодательству, если человек постоянно проживает за рубежом и ему надо получить паспорт, то ему для этого нужно приехать в Россию и оформить документ.