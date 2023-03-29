В России разработали метод 3D-печати для ускоренного заживления тканей организма

09:59, 29 марта 2023, ПАИ

Ученые РХТУ имени Менделеева разработали новую технологию гетерофазной 3D-печати биополимерами для производства имплантатов и матриксов для ускоренного заживления и восстановления костной ткани и мягких тканей организма, российская технология отличается особой точностью получаемых имплантатов, сообщил руководитель проекта Павел Цыганков. Об этом пишет РИА Новости.

«В ходе проекта была разработана технология, которая позволяет печатать изделия сложной формы. С использованием такого подхода можно разрабатывать имплантаты для ускорения процессов регенерации тканей, а также различные трехмерные матриксы для роста клеток», – сказал Цыганков.



По его словам, технология полностью российская. Учёные разработали конструкцию самого принтера и экструдер. Их конструкция позволяет применять расширенный спектр «чернил» – материалов, которые могут использоваться для печати.

Кроме того, в ходе проекта была разработана специальная гетерофазная система: поддерживающая среда, в которой формируется объект печати, то есть будущий матрикс или имплантат. Именно она позволяет точно задавать геометрические и другие характеристики изделия и печатать чернилами с низкой вязкостью.

Как уточнили в пресс-службе университета, в мире подобные технологии уже используются для печати тканей и несложных органов, однако российская разработка даёт возможность более точной 3D-печати, что позволит производить как сложные медицинские изделия из биополимеров, так и впоследствии различные ткани и органы.

В ближайшее время ученые планируют создать образец имплантата для заживления повреждений и регенерации костной ткани и мягких тканей и провести его лабораторные и клинические исследования. В будущем использование таких изделий позволит значительно ускорить заживление и восстановление различных повреждений.



«Эта разработка – пример того, как задача по 3D-печати тканей человека позволила воплотить идею с компетенциями из разных отраслей химии: полимерной химии, химии композиционных материалов и химической технологии. В итоге это привело к рождению нового продукта, который поможет заметно улучшить качество жизни людей», – подчеркнул и. о. ректора РХТУ Илья Воротынцев.

Новая технология печати должна позволить в будущем в том числе производить более доступные для российских исследователей 3D-принтеры. Проект реализуется в рамках программы Минобрнауки «Приоритет 2030».

