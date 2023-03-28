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Культура

В Музее истории города Печоры пройдет концерт ансамбля «Вереск»

Концерт детского ансамбля старинной музыки «Вереск» и детского хора Воскресной школы Псково-Печерского монастыря состоится в Музее истории города Печоры 30 марта в 16:30. Мероприятие пройдет в рамках проекта «За музыкой в музей!». Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Детский ансамбль старинной музыки «Вереск» существует в Печорах с 2020 года. Его участниками являются воспитанники Воскресной школы Псково-Печерского монастыря и творческого клуба «Феникс» в возрасте 8-15 лет. В 2022 году ансамбль участвовал в международном конкурсе «Дети в мире старинной музыки» и стал лауреатом III степени.

В репертуар коллектива входит русская и зарубежная музыка. На концертах ансамбля звучат духовые, струнные и ударные музыкальные инструменты.

Телефон для записи: 8 81148 23 077.

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