В Музее истории города Печоры пройдет концерт ансамбля «Вереск»

10:13, 29 марта 2023, ПАИ

Концерт детского ансамбля старинной музыки «Вереск» и детского хора Воскресной школы Псково-Печерского монастыря состоится в Музее истории города Печоры 30 марта в 16:30. Мероприятие пройдет в рамках проекта «За музыкой в музей!». Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Детский ансамбль старинной музыки «Вереск» существует в Печорах с 2020 года. Его участниками являются воспитанники Воскресной школы Псково-Печерского монастыря и творческого клуба «Феникс» в возрасте 8-15 лет. В 2022 году ансамбль участвовал в международном конкурсе «Дети в мире старинной музыки» и стал лауреатом III степени.

В репертуар коллектива входит русская и зарубежная музыка. На концертах ансамбля звучат духовые, струнные и ударные музыкальные инструменты.

Телефон для записи: 8 81148 23 077.