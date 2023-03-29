Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% роллов «Филадельфия»

10:05, 29 марта 2023, ПАИ

Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% исследованных роллов «Филадельфия». В 100% случаев также выявили превышения по количеству микроорганизмов, сообщил «Известиям» глава ведомства Максим Протасов.

«В 40% роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка (колиформные бактерии). В 100% случаев, то есть во всех роллах «Филадельфия», которые вошли в закупку, и из ресторанов (в том числе премиум-сегмента), и из торговых сетей, и из специализированных магазинов формата take away выявлены превышения по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ)», - рассказал он.

По словам главы Роскачества, причиной таких результатов может быть неправильное хранение, то есть несоблюдение температурного режима как компонентов, так и конечного продукта, или нарушение санитарно-гигиенических норм при производстве. Он также отметил, что на упаковке большинства роллов отсутствовала какая-либо информация о составе и дате изготовления.

По словам Протасова, роллы нельзя отнести к рыбным продуктам, поскольку для этого в их составе ее содержание должно превышать 40%. Согласно испытаниям Роскачества, рыбы в них содержится 9-31% от удельного веса продукта.

Ведомство планирует выступить с предложением по нормированию микробиологических показателей в роллах. «Ранее по данному вопросу были даны рекомендации Института питания РАМН, которые предлагают только стремиться к отсутствию в них бактерий группы кишечной палочки и необязательны для производителей. Покупатели, заказывающие такие нетрадиционные продукты, не должны опасаться за свое здоровье», - подчеркнул Протасов.