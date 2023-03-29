Бывший главный архитектор Пскова Любовь Николишина скончалась в Петербурге

10:41, 29 марта 2023, ПАИ

Бывший главный архитектор Пскова Любовь Николишина скончалась после инсульта в больнице Санкт-Петербурга 26 марта. Об этом ПАИ сообщил бывший коллега архитектора Эдуард Колесников.

Любовь Николишина родилась в городе Караганде (Казахстан). Окончила архитектурный факультет Казахского политехнического института (1968 год, город Алма-Ата). В Казахстане работала ассистентом кафедры архитектуры Усть-Каменогорского строительно-дорожного института, архитектором-градостроителем ведущих проектных организаций республики.

Автор-исполнитель и руководитель разработки градостроительных объектов в городе Алма-Ата, Восточно-Казахстанской, Джамбульской, Кзыл-Ординской, Кокчетавской и других областях Казахстана. С декабря 1988 года жила и работала в Пскове. В 1989–1991 годах - главный архитектор Пскова.

Она была одним из проектировщиков застройки жилого квартала № 1 на улице Клавы Назаровой в городе Острове; жилого комплекса на 354 квартиры в военном городке «Кресты», микрорайона в границах улиц Юбилейная, Шестака, Генерала Маргелова, Рижского проспекта Пскова. Лауреат премии администрации Псковской области в области архитектуры (1999 год).

Прощание с Любовью Николишиной состоится в субботу, 1 апреля, в 10:00 в морге городской больницы № 26 города Санкт-Петербурга (улица Костюшко, 2).