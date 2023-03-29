Противоразмывные поезда курсируют в Псковской области во время паводка

11:40, 29 марта 2023, ПАИ

Мероприятия по подготовке к весенним паводкам организованы на объектах путевого хозяйства и сооружениях инфраструктуры Октябрьской магистрали в период весенних паводков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Железнодорожники проверяют устойчивость опор контактной сети и воздушных линий, вскрывают и очищают от снега водоотводные сооружения, осматривают готовность кюветов, железобетонных лотков, нагорных и водоотводных канав, мостов и водопропускных труб, в том числе под автодорогами в зоне железнодорожных переездов. Также проводится ежедневный мониторинг уровня воды в реках и водоёмах, расположенных выше уровня железнодорожного полотна, ведётся работа по промеру русел и распиловке льда у опор крупных железнодорожных мостов, перечислили в компании.

В ходе подготовки к весенним паводкам железнодорожники Санкт-Петербург-Витебского региона Октябрьской магистрали (расположен на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей) расчистили от снега и льда и осмотрели около 926 малых водопропускных сооружений (лотки, трубы и малые мосты), свыше 215 км кюветов, более 300 км нагорных и водоотводных канав. Особое внимание уделяется подготовке наиболее подверженных размыву участков дороги, чтобы не допустить проникновения воды в железнодорожные насыпи. Кроме того, проведена проверка 5 плотин и промеры 11 русел рек у опор железнодорожных мостов.

Для оперативного реагирования на паводковые ситуации на крупных железнодорожных станциях региона, в том числе в Великих Луках и Дно, организовано круглосуточное дежурство четырёх противоразмывных поездов. В их составе 13 вагонов, в том числе пять полувагонов с путевым щебнем и восемь платформ с бутовым камнем. «Это необходимо, в частности, для быстрого восстановления повреждённых вследствие подмывов участков железнодорожных путей и обеспечения безопасного пропуска поездов», - пояснили в пресс-службе ОЖД.

В рамках взаимодействия специалисты Октябрьской магистрали совместно с местными органами власти и территориальными подразделениями МЧС оперативно отрабатывают схемы по предотвращению и ликвидации повреждений объектов инфраструктуры при пропуске паводковых вод.