Похитителя морепродуктов задержали росгвардейцы в Пскове
31-летний пскович похитил упаковку с морепродуктами из магазина на улице Труда в Пскове. Происшествие произошло 28 марта. Об этом ПАИ сообщили в управлении Росгвардии по региону.
Экипаж вневедомственной охраны получил информацию о том, что в магазине сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали подозреваемого в краже.
Для дальнейшего разбирательства псковича передали сотрудникам полиции.
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