Похитителя морепродуктов задержали росгвардейцы в Пскове

10:53, 29 марта 2023, ПАИ

31-летний пскович похитил упаковку с морепродуктами из магазина на улице Труда в Пскове. Происшествие произошло 28 марта. Об этом ПАИ сообщили в управлении Росгвардии по региону.

Экипаж вневедомственной охраны получил информацию о том, что в магазине сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали подозреваемого в краже.

Для дальнейшего разбирательства псковича передали сотрудникам полиции.