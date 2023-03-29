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Псковские пловцы стали призёрами чемпионата СЗФО

Спортсмены из Псковской области стали обладателями восьми личных наград – четырёх серебряных и четырёх бронзовых медалей – на чемпионате и первенстве СЗФО по плаванию в Калининграде. Соревнования проходили с 21 по 24 марта, сообщается в группе спортивной школы по плаванию «Барс» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Спортивная школа по плаванию «Барс» в соцсети «ВКонтакте»

В состязаниях принимали участие 320 спортсменов из девяти субъектов СЗФО: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Республик Карелия и Коми.

В состав сборной команды Псковской области по плаванию вошли 28 спортсменов.

Мастер спорта (МС) России по плаванию Варвара Степанова взяла бронзу чемпионата СЗФО на дистанции 50 метров брассом. Кандидат в МС Ярослав Поляков стал бронзовым призёром чемпионата на дистанции 200 м баттерфляем. Две серебряные медали первенства получила КМС Карина Данилова, она была второй на дистанциях 50 метров баттерфляем и 50 метров вольным стилем.

У КМС Владислава Мельникова серебро в первенстве на дистанции 100 метров на спине. Бронзу завоевали КМС Илья Шелест на дистанции 400 метров комплексным плаванием и Анастасия Щеглова на дистанции 50 метров брассом.

В спортивной школе отметили, что результаты, которые были показаны на чемпионате и первенстве, учитываются при формировании официального рейтинга Всероссийской федерации плавания для участия в чемпионате России по плаванию (бассейн 50 м) и при формировании сборных команд субъектов РФ для участия в первенстве России по плаванию среди юношей и девушек.

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