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Происшествия

Псковича осудили за смертельное ДТП в Новгородской области

Вступил в силу обвинительный приговор в отношении жителя Пскова за ДТП, в котором погиб велосипедист. Происшествие произошло в мае 2021 года в Новгородской области. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Новгородской области.

Дорожная авария произошла на автомобильной дороге Шимск – Старая Русса – Холм в деревне Подцепочье Старорусского района. Водитель фургона не выбрал необходимый боковой интервал и дистанцию, обеспечивающие безопасность движения, и наехал на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Жителя Пскова признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд первой инстанции, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал псковича виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Не согласившись с приговором, защитник осужденного обжаловал его. Однако с учетом позиции государственного обвинителя судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда оставила жалобу без удовлетворения, а приговор – без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

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