В Пскове определен перечень дорог для ремонта
Глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале опубликовал полный перечень дорог, которые планируется отремонтировать в этом году.
Также горожанам представлен список объектов на 2023-2025 годы.
«Помимо ремонтов, проведем полноценный ямочный ремонт картами. Участки и объемы уже определены. Это почти 40 тысяч квадратных метров. Гарантийные дороги тоже будут приведены в порядок за счет подрядчиков. Стартуем в апреле, как только откроются асфальтовые заводы и будут положительные температуры», - пояснил глава города.
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