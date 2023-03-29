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Общество

В Пскове определен перечень дорог для ремонта

Глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале опубликовал полный перечень дорог, которые планируется отремонтировать в этом году.

Также горожанам представлен список объектов на 2023-2025 годы.

  • Ремонт дорог в Пскове
    Фото: Борис Елкин
  • Ремонт дорог в Пскове
    Фото: Борис Елкин
  • Ремонт дорог в Пскове
    Фото: Борис Елкин
  • Ремонт дорог в Пскове
    Фото: Борис Елкин
  • Ремонт дорог в Пскове
    Фото: Борис Елкин

«Помимо ремонтов, проведем полноценный ямочный ремонт картами. Участки и объемы уже определены. Это почти 40 тысяч квадратных метров. Гарантийные дороги тоже будут приведены в порядок за счет подрядчиков. Стартуем в апреле, как только откроются асфальтовые заводы и будут положительные температуры», - пояснил глава города.

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