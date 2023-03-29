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Культура

Картины из коллекции псковского музея покажут на выставке в Москве

Несколько десятков уникальных произведений из коллекции Псковского музея-заповедника отправились в Москву, в Дом русского зарубежья, где они будут представлены на выставке «Откуда есть пошла Русская земля». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.  

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Выставка посвящена художнику русской эмиграции, живописцу, графику, иконописцу и реставратору, признанному мастеру фрески и мозаики, искусствоведу, педагогу, подвижнику русской культуры Евгению Климову. 

«Это в основном изображения Пскова, Изборска и Печор. Это те порубежные места, которые Евгений Евгеньевич увидел еще в молодые годы, будучи студентом, и настолько был потрясен их мощью и ощущением истоков духовности, что на протяжение всей своей жизни пронес любовь к Псковской земле в своем сердце и своем творчестве», – отметила начальник художественного отдела Псковского музея-заповедника Ольга Алексеева. 

В пространстве выставки можно будет увидеть целый ряд работ мастера из фондов Псковского музея-заповедника, а также из собрания Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына. Коллекция Псковского музея-заповедника, посвященная жизни и творчеству Евгения Климова, насчитывает более 1000 единиц хранения. Изначально собрание пополнялось самим художником, в дальнейшем это дело продолжил его сын, Алексей Климов, который в данный момент проживает в США. 

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова накануне сообщила Алексею Климову о готовящейся выставке. В ответном письме он выразил глубокое сожаление, что не сможет приехать и увидеть выставку лично. «Мало сказать, что я радуюсь этому событию – уверен, что отец был бы счастлив и до глубины души удовлетворен. Именно Псков и его окрестности были для него всегда центром притяжения и служили ему своего рода средоточием всех его мыслей о России», – поделился Алексей Климов. 

В экспозиции будут представлены полноразмерные эскизы мозаик, в том числе одной из знаковых работ художника – надвратной иконы «Троица» (мозаичной реплики иконы Андрея Рублева), выполненной по эскизу и на средства художника; живописные и графические изображения древностей Пскова и Изборска, пейзажи, навеянные псковскими путешествиями, виды улиц старого города, виды Печоры.  

«Сдержанные и эмоциональные, передающие глубину внутреннего мира портреты псковичей; великолепные и тонкие по своему исполнению литографии и другие произведения из коллекции Псковского музея-заповедника», - отмечается в сообщении. 

Также будут представлены архивные материалы, связанные с жизнью и творчеством художника: фотографии из семейного архива, переписка с А. Н. Бенуа, З. Е. Серебряковой, М. В. Добужинским, В. И. Синайским, А. А. Черкесовой-Бенуа, И. С. Шмелевым и другими деятелями русского зарубежья; графические портреты некоторых адресатов, созданные художником.

Выставка будет работать с 8 апреля по 2 июля 2023 года в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына по адресу: Москва, улица Нижняя Радищевская, дом 2 (проезд: м. «Таганская»). 

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