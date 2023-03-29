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Общество

В Новороссийске братья из Пскова спасли речной трамвай

Братья из Пскова рассказали, как спасли речной трамвай центра туризма в селе Абрау-Дюрсо, которое находится в Новороссийске. Произошло это в октябре 2022 года, сообщает газета «Жизнь Абрау».

Фото здесь и далее: Натальи Плаксиной / газета «Жизнь Абрау»

Во время судовождения поднимался сильный ветер, и тогда капитан судна Ник Делиньш направил речной трамвайчик к парусному клубу. Вместе с Ником был его младший брат, 17-летний Алекс.

В сотне метров от берега у судна заглох электрический мотор. «Без него маленькое судно стало неуправляемым. Братья не растерялись, сразу же кинули якорь. Но и тут не повезло – веревка не выдержала нагрузки, и якорь при очередном порыве ветра оторвало», – говорится в публикации.

«Я увидел, что волны прибивают трамвайчик к берегу, – рассказывает Ник. – Понял, что при очередном порыве ветер может бросить судно на камни. Была вероятность того, что дно пробьет и трамвайчик затонет. Решил, что нужно удержать его любыми средствами на расстоянии от берега».

Старший из братьев молниеносно прыгнул, а младший бросился следом. Юноши стали руками удерживать трамвайчик, сопротивляясь силе волн.

В этот момент их заметили сотрудники парусного клуба. Они вызвали подмогу – спасателей парусного клуба, которые прибыли на место спустя пять минут.

«Закончилось все хорошо, речной трамвайчик отбуксировали в безопасное место», – завершили свой рассказ братья.

На вопрос, не побоялись ли они прыгать в холодную воду, молодые люди ответили: «Да нет, мы же из Пскова. Там вода редко прогревается выше +18 градусов. Так что мы летом спокойно купались при такой температуре».

В материале также отмечается, что водная стихия всегда присутствовала в жизни братьев: «Плавают отлично, физически развиты. С виду два молодца из русских сказок, которым все по плечу».

Также они с детства увлекались катанием на водных лыжах. Ник после школы получил права на вождение водного транспорта. А младший, Алекс, планирует поступать в вуз, связанный с судовождением.

«Мы любим наше озеро, Черное море, не мыслим свою жизнь без воды», – признался Алекс Делиньш.

Центр туризма «Абрау-Дюрсо» поблагодарил ребят за проявленную отвагу. «Братья Делиньш – молодцы! Этим бравым парням можно без опасений доверить жизни пассажиров судна», – сказал директор центра.

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