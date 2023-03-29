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Происшествия

В Гдовском районе установлены подозреваемые в краже квадроцикла

Подозреваемых в краже квадроцикла установили полицейские в Гдовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Транспортное средство было похищено 7 марта из гаража на территории одной из баз отдыха в Гдовском районе. Причиненный владельцу ущерб составил 500 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались жители Ленинградской области – мужчина 1962 года рождения и женщина 1975 года рождения. Они дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодека Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Проводится расследование.

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