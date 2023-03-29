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Общество

На границе Латвии с Псковской областью снова растут очереди из фур

За неделю очередь грузовых автомобилей на въезд в Россию из Латвии через участки границы в Псковской области выросла в 1,3 раза. В общей сложности в очереди находятся 710 большегрузов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) от 29 марта.

В Убылинке, это Пыталовский район, въезда в Россию ожидают 380 фур, в Бурачках Себежского района - 330.

Неделю назад на границе России и Латвии было 550 большегрузов.

В пунктах пропуска на въезде в РФ со стороны Эстонии очередь зафиксирована на пункте пропуска «Куничина гора», здесь проезда в Россию ожидают 25 грузовиков.

Кроме того, на границе России и Латвии образовалась очередь из легковых автомобилей. Въезда в Россию в пунктах пропуска «Бурачки» и «Убылинка» ожидают в общей сложности 20 автомобилей.

В прошлом году ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с РФ и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах. Санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. 

 

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