На границе Латвии с Псковской областью снова растут очереди из фур

12:58, 29 марта 2023, ПАИ

За неделю очередь грузовых автомобилей на въезд в Россию из Латвии через участки границы в Псковской области выросла в 1,3 раза. В общей сложности в очереди находятся 710 большегрузов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) от 29 марта.

В Убылинке, это Пыталовский район, въезда в Россию ожидают 380 фур, в Бурачках Себежского района - 330.

Неделю назад на границе России и Латвии было 550 большегрузов.

В пунктах пропуска на въезде в РФ со стороны Эстонии очередь зафиксирована на пункте пропуска «Куничина гора», здесь проезда в Россию ожидают 25 грузовиков.

Кроме того, на границе России и Латвии образовалась очередь из легковых автомобилей. Въезда в Россию в пунктах пропуска «Бурачки» и «Убылинка» ожидают в общей сложности 20 автомобилей.

В прошлом году ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с РФ и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах. Санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные.