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Конференция о партизанском движении в Псковской области проходит в Санкт-Петербурге

VI Международная научно-историческая конференция «Шла война народная…», посвящённая партизанскому движению в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, проходит в историческом парке «Россия – моя история». Об этом ПАИ сообщил участник конференции и главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко.

Среди участников конференции – ветераны подпольного и партизанского движения в годы войны, представители Советов ветеранов Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Мурманской, Тверской областей и Белоруссии.

«Партизанская война в Ленинградской области началась в июле 1941 года. Осенью 1941 года центр партизанской борьбы переместился к югу от озера Ильмень, в тылы 16-й германской армии. Здесь, в болотистой местности между городами Старая Русса, Холм, Дно и райцентром Дедовичи, образовался Партизанский край – район основных действий и базирования партизан 2-й Ленинградской бригады. На этой территории партизаны разрушили, насколько это было возможно, систему оккупационной администрации и восстановили советские органы управления, что было главной политической целью борьбы в тылу врага», – отметили организаторы конференции.

Участник от Пскова Николай Никитенко представит доклад об Алексее Тужекове. «Он руководил партизанским движением на оккупированных территориях Псковской области, был полномочным представителем партизанского движения в Ленинградской области и организовывал партизан до конца войны», – рассказал Николай Никитенко.

Также он рассказал, что готовится к изданию девятый том книги «Солдаты Победы». Новое издание будет посвящено героям войны из Пскова.

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