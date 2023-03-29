В Пушкиногорском районе скончался последний участник Великой Отечественной войны

13:25, 29 марта 2023, ПАИ

В Пушкиногорском районе скончался последний участник Великой Отечественной войны - житель муниципалитета 98-летний Иван Гаврилов, сообщает газета «Пушкинский край».

Иван Гаврилов родился 30 августа 1924 года в деревне Богомолы Пушкиногорского сельского совета. Окончил Козляковскую начальную школу, а затем шесть классов Пушкиногорской средней школы имени А. С. Пушкина. После освобождения района советскими войсками в 1944 году он был призван в армию. Военная служба Ивана Гаврилова была связана с артиллерией. По сентябрь 1944 году — стрелок в 225-м запасном армейском стрелковом полку. С октября 1944 по май 1945 года воевал на третьем Украинском фронте в 35-й гвардейской бригаде. До февраля 1948 года служил в 40-й гвардейской бригаде в Виннице.

После демобилизации в 1948 году вернулся в Пушкинские Горы.

За военную службу награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими памятными и юбилейными медалями.

«Мы глубоко скорбим по поводу смерти Ивана Васильевича Гаврилова. Выражаем искренние соболезнования родным и близким! Вечная память! Низкий поклон ветерану!» - говорится в некрологе от Совета ветеранов Пушкиногорского района.