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Общество

В Пушкиногорском районе скончался последний участник Великой Отечественной войны

В Пушкиногорском районе скончался последний участник Великой Отечественной войны - житель муниципалитета 98-летний Иван Гаврилов, сообщает газета «Пушкинский край».  

Фото: газета «Пушкинский край»

Иван Гаврилов родился 30 августа 1924 года в деревне Богомолы Пушкиногорского сельского совета. Окончил Козляковскую начальную школу, а затем шесть классов Пушкиногорской средней школы имени А. С. Пушкина. После освобождения района советскими войсками в 1944 году он был призван в армию. Военная служба Ивана Гаврилова была связана с артиллерией. По сентябрь 1944 году — стрелок в 225-м запасном армейском стрелковом полку. С октября 1944 по май 1945 года воевал на третьем Украинском фронте в 35-й гвардейской бригаде. До февраля 1948 года служил в 40-й гвардейской бригаде в Виннице. 

После демобилизации в 1948 году вернулся в Пушкинские Горы. 

За военную службу награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими памятными и юбилейными медалями. 

«Мы глубоко скорбим по поводу смерти Ивана Васильевича Гаврилова. Выражаем искренние соболезнования родным и близким! Вечная память! Низкий поклон ветерану!» - говорится в некрологе от Совета ветеранов Пушкиногорского района.

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