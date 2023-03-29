62% псковичей считают, что для успехов в работе необходимо чувство юмора ‑ опрос

13:48, 29 марта 2023, ПАИ

62% псковичей считают, что для успехов в работе необходимо чувство юмора, сообщает сервис SuperJob. 25% считают это качество необязательным.

Женщины чуть чаще считают, что уместная шутка способствует успеху в труде: 66% против 53% среди мужчин.

Чем старше респонденты, тем выше они оценивают роль чувства юмора в карьере: 45% горожан моложе 24 лет считают умение шутить и понимать шутки обязательным, а среди респондентов старше 45 лет таких уже 67%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп о чувстве юмора как об обязательном качестве в своем деле чаще говорят менеджеры по продажам (87%), бармены (85%), воспитатели (80%), логисты (79%) и специалисты по работе с клиентами (77%). Реже других чувство юмора в работе нужно охранникам (50%), юристам, бухгалтерам, системным администраторам (по 55%) и экономистам (57%), но и среди них сторонники хорошей шутки составляют большинство.