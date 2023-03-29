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Общество

Депутаты из Белоруссии побывали в великолукском технопарке «Электрополис»

С рабочим визитом в Великие Луки прибыли депутаты парламентского собрания Союза России и Белоруссии. Гости осмотрели инфраструктуру технопарка «Электрополис» и другие объекты города, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: здесь и далее газета «Великолукская Правда Новости»

В частности, делегация побывала на якорном предприятии промышленного электротехнического кластера Псковской области - ЗАО «ЗЭТО». Делегаты посетили заготовительный цех, малярный участок и участок производства полимерных изоляторов, сборочный цех, ознакомились со сборкой КРУЭ, увидели новейшую элегазовую установку.

Экскурсию провел генеральный директор ЗЭТО Денис Мунштуков. Он рассказал, что на предприятии изготавливают продукцию с классом напряжения от 35 до 750 киловольт. «На данный момент на заводе работают две тысячи человек, средняя заработная плата 44-45 тысяч рублей. Предприятие тем не менее нуждается в кадрах, на заводе открыто 140 вакансий», - уточнил он.

После экскурсии делегаты  возложили цветы к Вечному огню.

Затем началось заседание комиссии парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку и комиссии парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму. Встреча проходит в технопарке «Электрополис». Участники обсуждают ключевые вопросы взаимодействия Псковской области с областями Белоруссии. О плодотворном взаимодействии республики и региона рассказала заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

О сотрудничестве Великих Лук с Белоруссией в сфере промышленности, культуры и других сфер участникам сообщил глава администрации города Андрей Беляев.

Участники обсудили сохранение мемориалов и воинских захоронений на территориях стран. Председатель комиссии парламентского собрания по молодёжной политике, спорту и туризму Артем Туров поделился результатами реализации мероприятий в этом направлении Союзного государства для молодежи. О реализации проектов по увековечиванию памяти павших воинов на территории региона рассказала начальник управления по местному самоуправлению Псковской области Наталья Тимашова. Уделили внимание на встрече разработке совместных проектов, в том числе обсудили и те проекты, в которых с российской стороны участвует ПсковГУ.

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