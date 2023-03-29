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Общество

В Великих Луках депутаты из Белоруссии почтили память погибших героев

Фото здесь и далее: портал Luki-News

Делегация депутатов Парламентского Собрания Союзного государства России и Белоруссии почтила память погибших в годы Великой Отечественной войны в Великих Луках, сообщает портал Luki-News.

Собравшиеся почтили память советских воинов минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Ранее делегация посетила якорного резидента промышленного технопарка «Электрополис» – ЗАО «ЗЭТО». В планах – совместное заседание Комиссии Парламентского Собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку и Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму.

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