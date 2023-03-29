Более тысячи посетителей осмотрели выставку «Непобедимая красота» в Изборске

13:42, 29 марта 2023, ПАИ

Более тысячи человек посетили выставку «Непобедимая красота» в Государственном музее-заповеднике «Изборск» менее чем за три недели, с 6 по 26 марта. Почти 30% посетителей – дети и подростки до 16 лет, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Кроме того, более 35% гостей музея не ограничились обычным осмотром экспонатов, а заказали ещё и экскурсионное обслуживание.

На выставке «Непобедимая красота» были представлены копии древнерусских фресок, эскизы росписей современных храмов, работы заслуженного художника России, члена Санкт-Петербургского отделения Союза художников РФ, академика Александра Крылова и его учеников.

Сейчас выставочный зал музея закрыт. «Мы готовимся к новой выставке, о которой расскажем в самое ближайшее время!» — отметили в пресс-службе.