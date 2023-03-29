21 модульный ФАП в Псковской области получил лицензию

13:52, 29 марта 2023, ПАИ

21 модульный ФАП в Псковской области получил лицензии. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Новые ФАПы будут обслуживать 270 населённых пунктов региона, а медицинскую помощь здесь будут получать более 9 тысяч человек.

Медучреждения возведены по нацпроекту «Здравоохранение». Предусмотрено оказание диагностической, лечебно-профилактической и неотложной помощи, также будут продаваться лекарства. Медпункты оснащены современным оборудованием и компьютерной техникой.

«Приём пациентов уже начался везде, кроме ФАПов в Струго-Красненском, Плюсском и Опочецком районах, там в ближайшие дни проведут интернет и закончат благоустройство. В начале апреля они начнут работу», - написал глава региона.

21 модульный ФАП расположен:

Плюсский район: д. Заполье, Андромер, Должицы, Игомель;

Струго-Красненский район: д. Новоселье;

Великолукский район: д. Шелково;

Гдовский район: д. Полна, Самолва;

Опочецкий район: д. Духново, Норкино, Аристово, Варыгино;

Печорский район: д. Лазарево;

Порховский район: д. Верхний Мост

Дновский район: д. Искра;

Псковский район: д. Спасовщина, Щиглицы, Стремутка, Кирово, Ваулино

Палкинский район: д. Родовое.