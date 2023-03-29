21 модульный ФАП в Псковской области получил лицензию
21 модульный ФАП в Псковской области получил лицензии. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Новые ФАПы будут обслуживать 270 населённых пунктов региона, а медицинскую помощь здесь будут получать более 9 тысяч человек.
Медучреждения возведены по нацпроекту «Здравоохранение». Предусмотрено оказание диагностической, лечебно-профилактической и неотложной помощи, также будут продаваться лекарства. Медпункты оснащены современным оборудованием и компьютерной техникой.
«Приём пациентов уже начался везде, кроме ФАПов в Струго-Красненском, Плюсском и Опочецком районах, там в ближайшие дни проведут интернет и закончат благоустройство. В начале апреля они начнут работу», - написал глава региона.
21 модульный ФАП расположен:
Плюсский район: д. Заполье, Андромер, Должицы, Игомель;
Струго-Красненский район: д. Новоселье;
Великолукский район: д. Шелково;
Гдовский район: д. Полна, Самолва;
Опочецкий район: д. Духново, Норкино, Аристово, Варыгино;
Печорский район: д. Лазарево;
Порховский район: д. Верхний Мост
Дновский район: д. Искра;
Псковский район: д. Спасовщина, Щиглицы, Стремутка, Кирово, Ваулино
Палкинский район: д. Родовое.