Отчёт Счётной палаты рассмотрел перед сессией бюджетный комитет Собрания

14:04, 29 марта 2023, ПАИ

Вопросы мартовской сессии, связанные с бюджетным финансированием, рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике под председательством вице-спикера областного Собрания Александра Братчикова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Заседание началось с отчёта о деятельности Счётной палаты за 2022 год. Председатель контрольного органа Марина Хохлова в цифрах озвучила результаты работы: проведено 63 контрольных и 72 экспертно-аналитических мероприятия, выявлено нарушений на более чем на 600 млн рублей, возбуждено 17 административных дел, привлечено к дисциплинарной ответственности 61 должностное лицо. Специалист отметила, что количество проверок за год увеличилось почти на треть, что связано с передачей на областной уровень полномочий муниципальных контрольных органов. При этом объём выявленных нарушений оказался вдвое меньше в сравнении с 2021 годом.

Александр Братчиков попросил пояснить, о каких нарушениях идёт речь в отчёте Счётной палаты. «Люди слышат, что выявлено нарушений на крупную сумму, и думают, что эти деньги украдены, но по факту это же не так» - выразил озабоченность вице-спикер.

Руководитель органа финансового контроля подтвердила, что к хищению бюджетных средств обнаруженные финансовые нарушения не имеют отношения – большинство выявленных случаев связано с грубыми нарушениями, искажением бухгалтерской отчётности или избыточными расходами на установленные цели, сверх утверждённых нормативов. Так, например, в Новоржевском районе только в результате недостоверной бухгалтерской отчётности в 2022 году нарушения, отмеченные Счётной палатой, составили 230,6 млн рублей. Общая сумма ещё больше, и это самые значительные нарушения, выявленные в ходе проверок.

Депутаты рекомендовали принять на сессии отчёт Счётной палаты к сведению.

Поправки в бюджет территориального фонда медицинского страхования комитету представила руководитель ФОМС Валентина Альбова. Корректировка параметров связана с возвратом и перераспределением прошлогодних остатков средств. Доходная часть уменьшилась на 89 млн 189 тысяч рублей, расходная увеличилась на 223 млн 767 тысяч рублей. В развитие темы Александр Братчиков поинтересовался, сколько средств фонд заплатил в прошлом году за лечение псковских пациентов в других регионах. По информации Валентины Альбовой, эта сумма составляет 502 млн рублей. При этом за медпомощь, оказанную в псковских учреждениях здравоохранения гражданам из других субъектов РФ, фонд получил 250 млн рублей. «Разница значительная», - признала специалист.

Члены комитета согласовали изменение бюджетных параметров ФОМС.

Одобрение депутатов получил законопроект, расширяющий перечень случаев предоставления бюджетного кредита из бюджета одного муниципального образования другому. Заместитель председателя правительственного комитета по финансам Людмила Павлова назвала документ «понятным и лаконичным», уточнив, что в его реализацию муниципалитетам необходимо будет принять свои нормативные акты.

Александр Братчиков уточнил у финансиста, какие муниципалитеты в регионе являются донорами. По словам специалиста, дотации из областного бюджета не получают только Псков и Великие Луки, но бюджетные кредиты, как сказала Людмила Павлова, могут предоставляться и на поселенческом уровне. «Анализируя остатки на счетах, мы понимаем, что такая возможность есть, и прецеденты такие уже были, например Новосокольнический район брал кредит у поселения», - проинформировала депутатов Людмила Павлова. Депутаты единогласно проголосовали в поддержку законопроекта.

Комитет также рассмотрел изменения в несколько госпрограмм. При обсуждении программы «Развитие физической культуры и спорта» парламентарии обратили внимание на целесообразность строительства в регионе не только ФОКОТов, но и закрытых спортивных сооружений для круглогодичного использования. При рассмотрении программы «Развитие лесного хозяйства» члены комитета отметили важность проведения работ по очистке акваторий водных объектов от захламления, обсудили проблемы выделения бесплатной древесины для населения.

Корректировка госпрограммы «Развитие информационного общества» вызвала у парламентариев вопросы о количестве установленных в регионе вышек сотовой связи. По словам заместителя начальника правительственного управления цифрового развития и связи Эдуарда Смирнова, в прошлом году за счёт федеральных средств было построено 6 вышек, в планах этого года – возведение 16 объектов. Отвечая на вопрос Александра Братчикова о нормативе численности населения для возведения принимающих антенн, специалист сообщил, что этот показатель составляет от 100 до 500 человек.

«Не думали выйти с инициативой о сокращении этого норматива до 50 человек? Депутаты вас поддержат, потому что у нас в регионе таких населённых пунктов большинство», – озвучил предложение председатель парламентского комитета. Замруководителя профильного управления заверил, что такое обращение на федеральный уровень будет подготовлено.

В завершение заседания бюджетный комитет принял решение о поддержке инициативы Законодательного Собрания Ленинградской области о предоставлении кредитных каникул участникам СВО. Законопроект предусматривает не приостановление исполнения заёмщиков обязательств на срок прохождения военной службы, а погашение его кредитных обязательств в течение льготного периода.