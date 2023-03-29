Нюансы оказания медпомощи за пределами региона обсудили псковские депутаты

14:20, 29 марта 2023, ПАИ

Первые в этом году изменения бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования рассмотрел парламентский комитет по труду и соцполитике накануне мартовской сессии. Основные цифры депутатам областного Собрания представила руководитель фонда Валентина Альбова, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

ФОМС возвращает в федеральный фонд прошлогодние неиспользованные средства, полученные на софинансирование оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, а также на стимулирующие выплаты медикам за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации. Одновременно с этим остатки федеральных целевых субвенций направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования. В связи с этим корректируется и доходная, и расходная части бюджета.

При обсуждении законопроекта председатель парламентского комитета Игорь Дитрих обратил внимание на аспект, связанный с предоставлением жителям области медицинской помощи в клиниках других регионов. «Пациент получает направление на лечение за пределы области, перед госпитализацией врач даёт ему перечень обследований и анализов, которые нужно пройти по месту жительства. Вот на эти цели выделяются какие-либо средства псковским медорганизациям?» - задал вопрос депутат.

Руководитель фонда признала, что предварительные обследования таких пациентов проводятся в рамках подушевого финансирования и никаких отдельных средств на эти цели не предусмотрено.

Также депутаты обсудили со специалистом ситуацию с финансированием медпомощи неработающим гражданам – эти расходы покрываются из областного бюджета и превышают 2,8 млрд рублей в год.

Законопроект об изменениях бюджета территориального ФОМС депутаты рекомендовали принять в двух чтениях.

Аналогичное решение депутаты приняли по поправкам в закон «О статусе депутата Псковского областного Собрания депутатов» - изменения продиктованы новыми федеральными нормами об упрощении декларирования доходов, а также о досрочном прекращении депутатских полномочий за отсутствие на заседаниях в течение полугода.

Кроме того, члены социального комитета рассмотрели законодательную инициативу правительства о лицензировании деятельности по оказанию дезинфекционных услуг. Необходимость такой меры в законопроекте аргументируется случаями вспышек инфекционных заболеваний по причине несвоевременного и некачественного проведения дезинфекции.

«Мы являемся получателями таких услуг. Не приведёт ли лицензирование к росту цен и уходу с рынка компаний, оказывающих услуги в недорогом сегменте?» - выступила от лица педагогического сообщества депутат, директор великолукской школы Елена Даньшова.

На озабоченность коллеги отреагировал Игорь Дитрих, по мнению вице-спикера, лицензирование дезинфекционных услуг однозначно повысит их качество и безопасность.

Депутаты поддержали законопроект.

Также комитет единогласно принял решение о поддержке законодательной инициативы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, которые просят на федеральном уровне исключить возможность возложения на субъекты РФ обязанности по обеспечению лекарственными препаратами граждан, страдающими орфанными заболеваниями из числа 14 высокозатратных нозологий.