«Щас спою!»: псковские випы рассказали о своём отношении к пению

15:03, 29 марта 2023, ПАИ

На сей раз спикеры медиацентра Псковского агентства информации посекретничали на музыкальную тему. Точнее, випы рассказали о своём репертуаре, который в тесном дружеском кругу или же в уединении помогает им сбросить напряжение и просто дарит чувство радости и лёгкости.

Руководитель пресс-службы hh.ру Северо-Запад Маша Бузунова:

– Пою всё, начиная от рока и до попсы. Вообще, я меломан. Люблю все, что поется. Обычно включаю любимую музыку и подпеваю. Особенно это мне помогает на тренировке, позволяет поддерживать темп. В фитнес-зале уже даже никто не удивляется.

А если у меня заедает какая-то музыка или песенка из рекламы, на этот случай есть у меня один лайфхак. В таких случаях я всегда негромко, про себя или вслух, пою песню Кота Матроскина: «А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил. О морях и не мечтаю: телевизор мне природу заменил…» Вот пою себе – и от меня отстает сразу эта песня. У меня работает уже лет пять, наверно. Очень советую, если вдруг что.

Мастер спорта России, тренер высшей квалификационной категории СШ «Бригантина» София Кусткова:

– Пою каждый день. Ведь у меня два маленьких и очень энергичных сына. Поскольку они очень любят плясать и петь, то мы этим заняты каждый день. Соответственно мой репертуар - это преимущественно детские песни и колыбельные. Какой-то избранной нет. Бывает, просто включаем «МузТВ», и какая песня идёт, такую и поём. Причём не важно, на иностранном языке или русском. Дети говорят: «Подпевай как можешь».

Руководитель комитета по охране культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик:

– Я пою постоянно, бормочу просто без остановки. Даже когда рядом люди, я тоже периодически мурлычу песни. Понятно, что в нерабочее время. Ведь если я начну петь на совещании, боюсь, это плохо для меня закончится: могут и санитары же приехать. А так пою везде - и в душе, кстати, тоже. Причём чаще у меня в репертуаре встречаются советские песни. Вспоминаю произведения Валерия Леонтьева: «Сокровища Черного моря», «Дельтаплан» и Вадима Лоткина: «Мужчина средних лет», «Тапер». Очень люблю песню «Паромщик». В своё время мне нравились «Песняры», «Сябры», группа «Ариэль». Естественно, были на слуху Барыкин и Кузьмин. А из современных исполнителей мне нравится Джанго. Он сейчас часто выступает у ребят в Донбассе. К западной музыке тоже всегда относился с большим уважением.

Вообще я с детства учился в музыкальной школе. Ещё в седьмом классе начал играть на гитаре в школьном вокально-инструментальном ансамбле. Потом в Вольском военном училище тыла тоже был солистом ВИА. До сих пор у меня дома собрание музыкальных инструментов. Есть настоящая шестиструнная электрическая гитара Fender, музыкальный центр с пультом и микрофонами, специальный звуковой процессор, имитирующий барабаны. И на семейные праздники я эту аппаратуру непременно привожу с собой . Кстати, у меня есть минусовки 236 песен, и поверьте, я все эти песни знаю!

Врио председателя комитета по труду и занятости населения Псковской области Алёна Трунова:

– Если и пою, то для себя. По утрам пою, когда собираюсь на работу. Обычно у меня в колонке звучит музыка, а я хожу и подпеваю, создаю хорошее настроение. Я так настраиваюсь на работу. Бывает, пою, когда просто день хороший выдаётся. А иногда вдруг в голову западет какая-нибудь мелодия, тогда я себе под нос буду ходить и напевать. Это в целом отражает моё настроение. Причём репертуар всегда абсолютно неожиданный, даже для меня самой. Но караоке я не люблю.

Главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина:

– Мы любим иногда дома вместе попеть.У меня и сын хорошо поёт, и мама. А я только подпеваю, поскольку у меня нет такого слуха. К сожалению, сейчас на это и времени нет. Даже в душе или про себя не пою.

Тренер СШ «Гармония» Ирина Артемьева:

– Пою только дома, но не в душе. Могу «Алису» попросить, чтобы она запустила какую-нибудь энергичную песню. Бывает пару словечек подпою на своём уровне. Вообще подпеваю в караоке - так поинтереснее.

Особо любимых песен нет – нравится все, что слышится. Чаще это более современные песни. Вообще, я предпочитаю слушать то, что мне пришлось по душе. Какого-то определённого исполнителя или жанра нет.

Председатель Псковской региональной общественной организации «Федерация спортивной аэробики» Лариса Апаркина:

– Пою с самого детства. До пятого класса вообще профессионально занималась, выступала, была солисткой хора. Но потом от нагрузки стала падать в обмороки. Тогда мама сказала: «Доченька, выбирай: или спорт, или искусство». Поскольку я не умею делать работу плохо, стараюсь быть отличницей во всём, выбрала спорт. Но и с песней по жизни иду всегда. Причём пою везде. Вот сейчас шла пешком и напевала: «Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами…»

А вот в душе не пою. Я не стесняюсь петь. У меня такое ощущение, что в душе поют те, кто стесняется. И когда мы с детьми на тренировках разучиваем программу «Вместе весело шагать…», я вместе с ними пою и пляшу.