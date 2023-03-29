В Пскове проведут хакатон по созданию миров в Roblox

16:02, 29 марта 2023, ПАИ

Дистанционный конкурс разработчиков (хакатон) ACOOLA Play House среди школьников по созданию миров в игровой платформе Roblox пройдет в детском технопарке «Кванториум Псков» с 5 по 8 апреля. На данный момент ожидаются участники из Пскова, Арзамаса, Красноярска, Самары, Архангельска, Благовещенска и других городов, сообщили ПАИ в детском технопарке.

Школьники и студенты до 18 лет еще могут присоединиться к конкурсу, участие в нем бесплатное. Как отметили в технопарке, для этого не нужно обладать особыми навыками и знаниями, конкурс рассчитан для новичков, поэтому предусмотрен ряд мастер-классов по разработке сценариев игр, созданию миров в Roblox и работе со скриптами.

Вести мастер-классы будет Анна Дрейнберг, основатель компании Tomorrow’s render Team, которая занимается созданием иммерсивных проектов в виртуальной, дополненной реальности и метавселенных.

Задача детей — придумать сюжет игры и продумать ее оформление в стилистике бренда. Лучшие варианты компания возьмет в работу. Как отмечают организаторы мероприятия, геймификация сегодня один из трендов в продвижении.

«Мы хотим не только погрузить детей в реальную задачу от заказчика и научить создавать концепции миров и разрабатывать их, но и показать, что знакомые и любимые игры можно использовать в качестве работающего маркетингового инструмента», — рассказала куратор мероприятия, заместитель директора по проектному управлению детского технопарка «Кванториум Псков» Виктория Зарецкая.

«В свою очередь мы хотим дать возможность детям поработать с крупным федеральным ретейлом и познакомиться с профессиями будущего. Ведь главная особенность марки Acoola — рекомендации самих детей», – сказала Юлия Воробьева, бренд-менеджер ACOOLA.

Итоговые проекты детей будет оценивать профессиональное жюри, в состав которого войдут специальный гость Алексей Парфун — СЕО Agenda Media Group и вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России, а также представители бренда одежды, разработчики и спонсоры.

Победители конкурса получат в подарок образовательные курсы по цифровому искусству от Музы — онлайн-университета творческих профессий от Edutoria, а также призы от благотворительного фонда «Система», марки модной одежды Acoola, дизайн-центра Raskroi и проекта «Гжель - открытый код».

Прочитать положение о конкурсе и отправить заявку на участие можно здесь.