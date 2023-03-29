Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове проведут хакатон по созданию миров в Roblox

Дистанционный конкурс разработчиков (хакатон) ACOOLA Play House среди школьников по созданию миров в игровой платформе Roblox пройдет в детском технопарке «Кванториум Псков» с 5 по 8 апреля. На данный момент ожидаются участники из Пскова, Арзамаса, Красноярска, Самары, Архангельска, Благовещенска и других городов, сообщили ПАИ в детском технопарке. 

Фото: Детский технопарк «Кванториум Псков»

Школьники и студенты до 18 лет еще могут присоединиться к конкурсу, участие в нем бесплатное. Как отметили в технопарке, для этого не нужно обладать особыми навыками и знаниями, конкурс рассчитан для новичков, поэтому предусмотрен ряд мастер-классов по разработке сценариев игр, созданию миров в Roblox и работе со скриптами.

Вести мастер-классы будет Анна Дрейнберг, основатель компании Tomorrow’s render Team, которая занимается созданием иммерсивных проектов в виртуальной, дополненной реальности и метавселенных. 

Задача детей — придумать сюжет игры и продумать ее оформление в стилистике бренда. Лучшие варианты компания возьмет в работу. Как отмечают организаторы мероприятия, геймификация сегодня один из трендов в продвижении. 

«Мы хотим не только погрузить детей в реальную задачу от заказчика и научить создавать концепции миров и разрабатывать их, но и показать, что знакомые и любимые игры можно использовать в качестве работающего маркетингового инструмента», — рассказала куратор мероприятия, заместитель директора по проектному управлению детского технопарка «Кванториум Псков» Виктория Зарецкая. 

«В свою очередь мы хотим дать возможность детям поработать с крупным федеральным ретейлом и познакомиться с профессиями будущего. Ведь главная особенность марки Acoola — рекомендации самих детей», – сказала Юлия Воробьева, бренд-менеджер ACOOLA. 

Итоговые проекты детей будет оценивать профессиональное жюри, в состав которого войдут специальный гость Алексей Парфун — СЕО Agenda Media Group и вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России, а также представители бренда одежды, разработчики и спонсоры. 

Победители конкурса получат в подарок образовательные курсы по цифровому искусству от Музы — онлайн-университета творческих профессий от Edutoria, а также призы от благотворительного фонда «Система», марки модной одежды Acoola, дизайн-центра Raskroi и проекта «Гжель - открытый код». 

Прочитать положение о конкурсе и отправить заявку на участие можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 марта 2023

С 1 апреля стартует запись детей в первые классы школ Псковской области
29 марта 2023

ВИДЕО Стаю косуль заметили в Мальской долине
29 марта 2023

Поучаствовать в книговороте предлагают псковичам
29 марта 2023

В Пскове перекроют несколько улиц на время марафона
29 марта 2023

ВИДЕО В Бежаницах техника не справляется с расчисткой дорог от снега
29 марта 2023

В погоне за стройностью псковички зарабатывают недержание кала - гастроэнтеролог
29 марта 2023

Туристский слет учащихся Союзного государства пройдет в Псковской области

29 марта 2023

В Пскове проведут хакатон по созданию миров в Roblox


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...