Фестиваль гусельной музыки пройдет в Красногородском районе

16:01, 29 марта 2023, ПАИ

Псковский областной центр народного творчества приглашает гусляров принять участие в областном фестивале гусельной музыки «Граинская сторона». Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по культуре Псковской области.

Фестиваль пройдет 19 августа в деревне Платишино (Красногородский район). В этот день жители деревни празднуют престольный праздник - Яблочный спас.

«В 2023 году фестиваль пройдет во второй раз, но уже с уверенностью можно сказать, что Граинский край стал площадкой для творчества юных музыкантов и профессионалов, местом для общения и обмена опытом», - отмечается в сообщении.