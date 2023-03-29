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Культура

Фестиваль гусельной музыки пройдет в Красногородском районе

Псковский областной центр народного творчества приглашает гусляров принять участие в областном фестивале гусельной музыки «Граинская сторона». Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по культуре Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал комитета по культуре Псковской области

Фестиваль пройдет 19 августа в деревне Платишино (Красногородский район). В этот день жители деревни празднуют престольный праздник - Яблочный спас.  

 

«В 2023 году фестиваль пройдет во второй раз, но уже с уверенностью можно сказать, что Граинский край стал площадкой для творчества юных музыкантов и профессионалов, местом для общения и обмена опытом», - отмечается в сообщении.

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