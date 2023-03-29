Необычную геометрию нового судебного участка обсудили в Собрании

15:40, 29 марта 2023, ПАИ

Повестку из 15 вопросов рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению в преддверии мартовской сессии регионального парламента. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Депутаты согласовали поправки в Устав Псковской области, касающиеся введения в основной региональный закон нормы об исполнении полномочий председателя законодательного органа исключительно на профессиональной основе. Такое требование к спикерам региональных парламентов устанавливает новый федеральный закон.

Обсуждение вызвал законопроект об изменении границ судебных участков. Как доложил руководитель правительственного комитета юстиции Сергей Шерстобитов, упразднение участка в Невельском районе и создание дополнительного участка в Пскове связано с уменьшением количества населения в районе и увеличением объема нагрузки на мировых судей в областной столице. Специалист отметил, что в Пскове количество мировых судей не менялось с 2015 года, нагрузка при этом выросла в разы. В среднем судьи рассматривают 427 дел, а на некоторых участках этот показатель превышает 600. Руководитель ведомства наглядно на карте продемонстрировал территорию, которая войдёт в судебный участок №41.

Председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов обратил внимание на необычную геометрию участка, вытянутого узкой полосой вдоль русла реки Великой.

«Участок интересной конфигурации, но пусть это вас не пугает. Мы изучали статистику, экспериментировали – испортили 15 карт, но предложенный вариант оказался самым оптимальным», - рассказал о работе над законопроектом Сергей Шерстобитов.

Алексей Севастьянов поинтересовался, какое количество жителей будет отнесено к новому судебному участку и как изменятся территории прежних. По словам специалиста, изменение границ не затронет только два судебных участка в Пскове - № 28 и 29, площади остальных уменьшатся. Количество жителей на судебном участке №41 составит 18 тысяч 94 человека.

Депутаты рекомендовали принять проект закона в двух чтениях с учётом технических поправок правового управления Собрания.

Два законопроекта касались совершенствования государственной системы бесплатной юридической помощи. Комитет поддержал законодательную инициативу депутатов Госдумы и сенатора Андрея Турчака о распространении бесплатной юридической помощи на участников СВО и членов их семей. Кроме того, депутаты согласились с целесообразностью предложения правительства о безвозмездном предоставлении нотариальных услуг для получателей бесплатной юридической помощи.

Кроме того, комитет одобрил изменение трёх действующих госпрограмм. Так, в программе «Поддержка развития местного самоуправления в Псковской области» появляются дополнительные пункты, связанные с выделением областных субсидий на инициативные проекты – в текущем году их будет реализовано 17, один из них выполнят за счёт средств дорожного фонда.