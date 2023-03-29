В погоне за стройностью псковички зарабатывают недержание кала - гастроэнтеролог

16:18, 29 марта 2023, ПАИ

В погоне за стройной фигурой псковички зарабатывают недержание кала. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала заведующая отделением гастроэнтерологии Псковской областной клинической больницы Юлия Фёдорова.

Самостоятельное назначение себе всевозможных мочегонных чаёв, таблеток и других лекарств может привести к неожиданным и неприятным последствиям, предупредила врач. «Например, девчонки в погоне за стройностью принимают лекарства, которые не дают кишечнику всасывать жиры. А потом получают удар по здоровью в виде недержания кала. В итоге ходят с ректальными тампонами, зато стройные. Или некоторые увлекаются «мочегонной терапией», думают, что жидкость выгонят и похудеют - нет, это не так», - предостерегла гастроэнтеролог.

Нередко псковички, которые хотят избавиться от лишнего веса, назначают себе и препараты, предназначенные для пациентов с сахарным диабетом. «Да, если у девушки диагостировано ожирение, есть метаболический синдром, то таблетки для диабетиков ей подойдут, но их назначением должен заниматься только врач», - напомнила Юлия Фёдорова.