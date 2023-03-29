Поучаствовать в книговороте предлагают псковичам
Молодёжный центр Пскова приглашает всех желающих принять участие в популярной акции «Буккроссинг». Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе Молодёжного центра.
Принести любую книгу и/или взять другую взамен безвозмездно можно по адресу: улица Максима Горького, 15 по будням с 9.00 до 18.00.
В Молодежном центре посоветовали всем заинтересованным обратить внимание на несомненные плюсы обмена книгами, в числе которых - освобождение места от ненужных вещей, экономия семейного бюджета, возможность найти редкую книгу, которая уже не издаётся.
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