Поучаствовать в книговороте предлагают псковичам

17:29, 29 марта 2023, ПАИ

Молодёжный центр Пскова приглашает всех желающих принять участие в популярной акции «Буккроссинг». Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе Молодёжного центра.

Принести любую книгу и/или взять другую взамен безвозмездно можно по адресу: улица Максима Горького, 15 по будням с 9.00 до 18.00.



В Молодежном центре посоветовали всем заинтересованным обратить внимание на несомненные плюсы обмена книгами, в числе которых - освобождение места от ненужных вещей, экономия семейного бюджета, возможность найти редкую книгу, которая уже не издаётся.