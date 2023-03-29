Около тысячи спортсменов пробегут марафон «Мехуборка-2023» в Пскове

17:18, 29 марта 2023, ПАИ

До 1000 участников ожидают организаторы забега «Мехуборка-2023», который пройдет 23 апреля. На данный момент зарегистрировано около 700 спортсменов, сообщил спортивный директор марафона Александр Кузьмин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Самое массовое беговое мероприятие пройдет в Пскове 23 апреля. Впервые мы решились сделать лимит - тысяча участников, сейчас зарегистрировано 677 человек. С таким темпом мы соберем одну тысячу к соревнованиям. В прошлом году, для сравнения, было более 600 спортсменов, мы уже опережаем этот график», — отметил Кузьмин.

По его словам, дети и любители пробегут один километр. Также будут дистанции 5-10, 21 и 42 километра. «В этом году у нас за 42 километра предусмотрен большой призовой фонд. Он сравним с крупным призовым фондом по всей России, как, например, на Казанском марафоне, марафоне в Санкт-Петербруге и так далее. За первое место дается 50, за второе - 30 , а за третье - 20 тысяч рублей», — рассказал организатор.

Он обратил внимание, что на псковский марафон зарегистрировались топовые атлеты, которые приедут из разных регионов России. «У нас на удивление более 80% - это участники из других регионов России. Из Пскова участников немного пока что, но это говорит о том, что псковичи регистрируются в последний момент», — заметил Кузьмин.

Самый возрастной участник - спортсмен 1941 года рождения - приедет из Белоруссии. Также зарегистрировалось почти 100 семилетних спортсменов.

Ранее директор марафона Артур Екабсон рассказал, что на время забега в Пскове перекроют движение на нескольких улицах.