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Общество

В Пскове перекроют несколько улиц на время марафона

В Пскове перекроют движение на нескольких улицах на время марафона «Мехуборка-2023», который состоится 23 апреля. Об этом сообщил исполнительный директор марафона Артур Екабсон на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

По его словам, будут перекрыты следующие улицы: Советская - от Профсоюзной (Октябрьская площадь) до улицы Свердлова, Кузнецкая - от площади Победы до Октябрьского проспекта, Спортивная - от Гражданской до Кузнецкой. Улица Калинина останется проезжей, но будет организнован пропускной контроль пешеходного перехода к отелю «Покровский». 

Также временно ограничат движение на улице Максима Горького - от Рижского проспекта до Пароменской (будет закрыта только одна полоса, чтобы смог проехать автобус маршрута № 14), а также на улице Пароменской - от улицы Максима Горького до Ольгинской часовни. 

Артур Екабсон отметил, что во время создания маршрута организаторы подумали о псковских автолюбителях. «На выездах из дворовых территорий будут стоять волонтеры или установят заграждения. Еще будут продуманы посты ГИБДД, так что безопасность будет гарантирована участникам, горожанам и автовладельцам».

Он также обратил внимание, что за две ночи до мероприятия псковичи будут уведомлены о перекрытых улицах.

«По оценкам многих людей, мы делаем действительно хорошее дело для развития города, спорта и туризма. Поэтому эти временные неудобства, как мы считаем, наверное оправданны», — подытожил организатор.

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