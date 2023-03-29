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Общество

С 1 апреля стартует запись детей в первые классы школ Псковской области

Процедура записи детей в первые классы общеобразовательных школ в Псковской области начнётся с 1 апреля. На первом этапе записаться в школу можно по месту регистрации, а с 6 июля по 5 сентября заявление можно будет подать в любую школу при наличии свободных мест. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области. 

Напомним, второй год подряд для записи ребёнка в школу жители региона могут воспользоваться порталом «Госуслуги». Для этого необходимо заполнить заявление на портале, затем посетить школу с оригиналами документов. Их перечень будет представлен после заполнения заявления. Уведомление о зачислении придёт в личный кабинет на портале в течение трёх рабочих дней.

Подача заявления через портал «Госуслуги» не исключает и традиционного механизма, когда для подачи заявления родители могут обратиться непосредственно в учебное заведение.

Отметим, что Псковская область в 2022 году вошла в список пилотных регионов, где была введена возможность записи ребёнка в первый класс через портал «Госуслуги». Тогда в преддверии нового учебного года таким форматом услуги воспользовалось более 1,5 тыс. человек.

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