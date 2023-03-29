Ситуацию в лесной отрасли обсудил экономический комитет Собрания

18:04, 29 марта 2023, ПАИ

Изменения регионального законодательства в области лесных отношений рассмотрел комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания накануне мартовской сессии. Законопроект отражает требование государства - полномочия по предоставлению участков лесного фонда под приоритетные инвестиционные проекты передаются с областного уровня на федеральный, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Комментируя изменения, председатель правительственного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов высказал мнение, что на практике в ближайшее время новые нормы область не затронут, так как действующие инвестпроекты будут реализовываться по старому законодательству, а прихода новых инвесторов-лесозаготовителей не ожидается.

Председатель парламентского комитета Андрей Козлов предложил коллегам задать уточняющие вопросы докладчику. Его заместитель Владимир Кузь поинтересовался, что будет делать регион в новом правовом поле, если крупный инвестор всё же придёт – возвращать свои полномочия или обращаться в федеральный центр, что наверняка, затянет процесс. Виктор Мусатов признал, что пока у него нет окончательного понимания в этом вопросе.

Депутат Геннадий Григорьев отошёл от темы рассматриваемого законопроекта и попросил специалиста прокомментировать ситуацию в лесной отрасли - как живёт арендатор в условиях санкций и сколько компаний прекратили свою деятельность.

Виктор Мусатов проинформировал, что договоры расторгнуты с двумя арендаторами лесных участков с длинной историей задолженностей. В целом, по его словам, ситуация в лесном комплексе непростая, в связи с чем в настоящее время прорабатываются меры поддержки предприятий. Дискуссия о положении лесозаготовителей в современных реалиях продолжилась и в рамках рассмотрения следующего вопроса – поправок в госпрограмму «Развитие лесного хозяйства». Депутаты предложили провести совместную встречу с участием правительства и лесозаготовителей, чтобы обсудить самые злободневные вопросы лесной отрасли. Со стороны исполнительной власти возражений не последовало. Рассматриваемые документы члены комитета поддержали.

Далее Андрей Козлов предложил на рассмотрение коллег федеральную законодательную инициативу об изменении границ особо охраняемых природных территорий регионального значения. Правовой механизм позволит регионам корректировать либо упразднять территории заказников, фактически утративших свою значимость. Позицию депутата поддержал руководитель профильного правительственного комитета. Комитет одобрил законопроект.

Также поддержку получило обращение Законодательного Собрания Ленинградской области, в котором законодатели обращают внимание на необходимость определения источников финансирования процедуры проведения экзаменов для начинающих охотников – норма об обязательном подтверждении своих знаний перед получением охотничьего билета содержится в проекте федерального закона, который Госдума пока приняла в первом чтении.