Александр Чуприян освобождён от должности первого замглавы МЧС России

19:40, 29 марта 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин своим указом освободил генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна от должности первого замглавы МЧС России. Об этом говорится в указе президента, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в тексте указа.

Как сообщил ТАСС осведомлённый источник, Чуприян освобождён от должности в связи с завершением срока контракта. Он продлевался на пять лет в марте 2018 года, когда Чуприяну исполнилось 60 лет, что является предельным возрастом службы в Федеральной противопожарной службе.