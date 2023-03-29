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Общество

Борис Елкин рассказал об изменениях дорожного движения в Пскове

Борис Елкин рассказал в своём Telegram-канале об изменениях дорожного движения в Пскове.

По просьбам граждан разрешён левый поворот с улицы Л. Поземского на улицу А. Невского (в сторону центра) и к дому Сафьянщикова (при движении из центра). Разметка будет обновлена в мае, когда будет подходящая погода.

Для удобства горожан было поддержано предложение «Псковпассажиравтотранса» о переносе остановки автобусов № 1 и 11 от Рыбницкой башни к бывшему магазину «Малыш».

На пересечении улицы Коммунальной и Восточного проезда расширится проезжая часть в сторону улицы Юбилейной с обустройством отдельной полосы для поворота налево (в проезд). Работы будут проведены в этом году во время ремонта дороги.

По просьбе ГИБДД в целях безопасности запрещаются левые повороты на пересечении улиц Инженерной и Звёздной. Решение своевременное, здесь часто происходят аварии.

«Вопрос организации пешеходного перехода через улицу Л. Поземского на отрезке между улицами Труда и Набат рассмотрим летом совместно с инвестором комплекса «Шпагатка». Подумаем, где это будет удобнее и туристам, и местным жителям», — уточнил глава города Пскова.

На рассмотрение взято также состояние железнодорожных переездов в Пскове, ремонт участков взят на контроль.

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