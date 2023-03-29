700 километров дорог области отремонтируют за пять лет
700 километров дорог области отремонтируют за пять лет, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Губернатор Псковской области на встрече с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым уточнил, что Федеральное дорожное агентство согласовало пятилетнюю программу дорожной деятельности Псковской области.
«С 2023 по 2027 год планируем привести в порядок почти 700 км автодорог регионального значения», — отметил глава региона.
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