Псковичей приглашают на кастинг для съёмок в фильме «Блиндаж»
Проводится кастинг в новый масштабный хронофантастический проект «Блиндаж», сообщает на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» Александр Сергеев.
Съёмки будут проходить с 16 мая по 11 июня 2023 года на территории Псковской области.
На роли второго плана, эпизодические, групповые и АМС требуются мужчины, профессиональные актёры, актёры-любители, с опытом съёмок и без него.
Роли:
– советские солдаты (пехота, пулемётчики, миномётчики, санитары, санинструктор, радист),
– немецкие солдаты (пехота, пулемётчики).
Возраст от 18 лет! Ограничения по костюму: до 52-го размера.
Если ты готов стать частью проекта, то ждём заявку на участие в кастинге по адресу KinoPskov60@yandex.ru. В теме письма обязательно указать фамилию, имя, к/ф «Блиндаж».
В заявке указываем:
1) роль,
2) Ф. И. О.,
3) возраст (с датой рождения), рост, размер одежды, обуви,
4) 3-5 актуальных фото (профиль, анфас, в полный рост),
5) несколько слов о себе (образование, увлечения, опыт съёмок, можно видеовизитку или ссылку на неё),
6) актуальный телефон / вотсап, ссылка на актуальные соцсети.
Очный кастинг будет проходить 1 и 2 апреля с 12:00 до 18:00 по адресу г. Псков, ул. Петровская, д. 4.