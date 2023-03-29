Псковичей приглашают на кастинг для съёмок в фильме «Блиндаж»

21:14, 29 марта 2023, ПАИ

Проводится кастинг в новый масштабный хронофантастический проект «Блиндаж», сообщает на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» Александр Сергеев.

Съёмки будут проходить с 16 мая по 11 июня 2023 года на территории Псковской области.

На роли второго плана, эпизодические, групповые и АМС требуются мужчины, профессиональные актёры, актёры-любители, с опытом съёмок и без него.

Роли:

– советские солдаты (пехота, пулемётчики, миномётчики, санитары, санинструктор, радист),

– немецкие солдаты (пехота, пулемётчики).

Возраст от 18 лет! Ограничения по костюму: до 52-го размера.

Если ты готов стать частью проекта, то ждём заявку на участие в кастинге по адресу KinoPskov60@yandex.ru. В теме письма обязательно указать фамилию, имя, к/ф «Блиндаж».

В заявке указываем:

1) роль,

2) Ф. И. О.,

3) возраст (с датой рождения), рост, размер одежды, обуви,

4) 3-5 актуальных фото (профиль, анфас, в полный рост),

5) несколько слов о себе (образование, увлечения, опыт съёмок, можно видеовизитку или ссылку на неё),

6) актуальный телефон / вотсап, ссылка на актуальные соцсети.

Очный кастинг будет проходить 1 и 2 апреля с 12:00 до 18:00 по адресу г. Псков, ул. Петровская, д. 4.