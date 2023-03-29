Спортивный праздник «Веснушка» пройдёт 1 и 2 апреля в Пскове

22:17, 29 марта 2023, ПАИ

В рамках программы«Место встречи» радиостанции «7 НЕБО» председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова Александр Гаврилов рассказал о семейно-спортивном мероприятии «Веснушка».

По словам председателя комитета, мероприятие состоялось 25–26 марта на стадионе «Машиностроитель», но из-за большого количества желающих было решено провести событие в дополнительные дни — 1–2 апреля.

Стоит отметить, что более 350 участников зарегистрировалось для участия в событии.

«Сладкий приз за участие стадион «Машиностроитель» подготовит для каждого ребёнка», — уточняет Александр Гаврилов.