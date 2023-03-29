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Культура

Вебинар «Пушкин — европеец» подготовили для слушателей в Пушкинском заповеднике

Кирилл Нестерик. Портрет А.С. Пушкина. (2020). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

30 марта на портале «Образование на русском» (ресурс Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, Москва) состоится трансляция вебинара «Пушкин — европеец» из Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Автор разработки — заместитель директора Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе Людмила Тихонова.

Людмила Тихонова намерена поговорить со своими слушателями о всемирности творчества Пушкина, а ещё — об истории, становлении и развитии пушкинистики в России и за её пределами. «Особая тема — восприятие Пушкина иностранными читателями: в нём чаще всего видят выразителя загадочной русской души», — подчеркнула Людмила Тихонова.

Трансляция вебинара начнётся в 16:00. Послушать её можно на YouTube-канале Института имени Пушкина, по адресу https://www.youtube.com/watch?v=Lh2QEDxXj6w или, собственно, на портале «Образование на русском». Во втором случае потребуется предварительная регистрация, зато всем, кто имеет аккаунт на этом ресурсе, доступны не только текущие беседы, но и записи предыдущих.

Возрастная рекомендация для слушательской аудитории вебинара «Пушкин — русский европеец» — 12+.

Напомним, что подобные встречи с пушкиногорскими музейщиками в Институте русского языка проводят с 2019 года.

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