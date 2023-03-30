День прогулки по парку отмечают 30 марта

07:01, 30 марта 2023, ПАИ

Необычный и неофициальный праздник - День прогулки по парку – отмечается ежегодно 30 марта, сообщает calend.ru.

Главная цель этого дня – привлечение внимания всех горожан к такому обычному и, казалось бы, очевидному способу отдыха, как прогулка по парку.

Статистика показывает, что систематический стресс и депрессия уже стали устойчивой характеристикой нервной системы городского жителя. А ведь прогулка в течение 30 минут в день, по мнению врачей, может иметь огромную пользу для здоровья – причем не только в плане сжигания калорий и снижения веса, но также повышения иммунитета, снижения риска ожирения, диабета 2 типа и некоторых видов рака. Она также поможет увеличить сердечную деятельность, снизить давление и улучшить настроение.

Прогулки в парке, вдали от пыли и шумных магистралей, могут повысить настроение и снизить стресс. Исследования показали, что люди, которые ходят пешком или гуляют в зеленых зонах, как правило, более счастливы, чем те, кто этого не делает.