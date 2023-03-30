Алексей Теплый наступил по народному календарю

07:46, 30 марта 2023, ПАИ

Алексий, человек Божий, жил в конце IV — начале V века. Согласно житию, Алексий родился в знатной римской семье; его родители были благочестивыми христианами, помогали обездоленным и нуждающимся. В ночь после свадьбы Алексий покинул дом и молодую жену и отплыл на восток, постепенно добравшись до города Эдессы на территории нынешней Турции.

В течение 17 лет он жил милостыней, все ночи проводил в молитве, а молва о его святости широко распространилась. Смущенный всенародным почтением, Алексий бежал из Эдессы и вновь попал в Рим. Родители не узнали его, но позволили жить в их доме. Так прошло еще 17 лет, пока Алексий не скончался. Только тогда и родители, и все горожане узнали о его подвижничестве.

Считалось, что на Руси в этот день шло бурное снеготаяние. В народе говорили: «Каковы на Алексея ручьи, таков и разлив»; «Алексей — из каждого сугроба кувшин пролей». Если в этот день появлялись большие ручьи, то следовало ждать, что полая вода тоже будет большой и широко разольется по лугам.

Также собирали березовый сок и пили его всей семьей. Не менее популярен был медово-березовый взвар (разновидность сбитня). Чтобы его приготовить, брали по 150 граммов меда и сахара, литр березового сока и варили их вместе 20 минут, после чего добавляли пряности — гвоздику, корицу, имбирь, кардамон, лавровый лист — и кипятили еще пять минут. Затем напиток процеживали и подавали к столу. Такой взвар прибавлял людям сил. Собирали в этот день и березовые почки. Настоянные на вине или на масле, они служили бальзамом для заживления ран и для лечения ревматизма.

Березы на Руси всегда были любимы. Существует даже легенда об их возникновении. Однажды Солнце увидело русалок, задержавшихся на берегу после рассвета, — и влюбилось. Стало горячими поцелуями обжигать нежную кожу и не пускать красавиц в речную прохладу. Мать-Река, решив спасти своих дочерей, превратила их в белоствольных красавиц, но на их телах навсегда остались черные ожоги от поцелуев Солнца.

На Алексея запрещалось садиться в сани. Говорили: «Прокатят сани мимо желаний». Это было связано с тем, что снег таял стремительно и санный путь становился непригоден для езды. В этот день устраивали гусиные бои, оканчивающиеся пирами. В южных районах доставали ульи и начинали сеять овес и ячмень.