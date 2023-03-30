Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

МТС откажется от яйца в логотипе перед Пасхой

МТС готовится провести полномасштабный ребрендинг, сообщает РБК со ссылкой на президента компании Вячеслава Николаева.

На новом логотипе больше не будет изображения яйца — теперь это квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру. Полный квадрат с надписью МТС будет применяться для основного предложения компании, а в случае с «дочками», суббрендами, например «МТС-авто», «МТС-музыка» и др., у него будет отрезаться уголок, и на этом «осколке» будет размещаться логотип этого направления.

В последний раз МТС кардинально поменяла свой логотип в 2006 году – тогда изображение с яйцом пришло на смену жёлтому логотипу с буквами М, Т и С (или S) и подписью GSM. После этого компания несколько раз делала косметические изменения бренда и в последнее время иногда позволяла себе изображения без яйца, а только с полосой и надписью МТС. Необходимости нового ребрендинга компания объяснила тем, что у клиентов и зрителей МТС ассоциируется с красным цветом, а не с яйцом, причём последнее вызывает у молодёжи ассоциацию с чем-то олдскульным, классическим, стабильным, тогда как сама компания за последние годы сильно поменялась, запустила новые бизнесы и уже не является только телекоммуникационным оператором. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 марта 2023

Артисты прибыли в Псков на фестиваль «Псковский скоморох»

30 марта 2023

Два автомобиля УАЗ для военнослужащих СВО прибыли в Псков
29 марта 2023

Россиянам рассказали об условиях для роста пособий
29 марта 2023

Пропавшего 41-летнего мужчину ищут в Пскове
29 марта 2023

Шесть военнослужащих из Псковской области погибли в зоне СВО
29 марта 2023

5 деревень остаются без света в Великолукском районе

29 марта 2023

Сергей Собянин: Речи о второй волне мобилизации не идёт

29 марта 2023

Спортивный праздник «Веснушка» пройдёт 1 и 2 апреля в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...