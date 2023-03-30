МТС откажется от яйца в логотипе перед Пасхой

00:18, 30 марта 2023, ПАИ

МТС готовится провести полномасштабный ребрендинг, сообщает РБК со ссылкой на президента компании Вячеслава Николаева.

На новом логотипе больше не будет изображения яйца — теперь это квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру. Полный квадрат с надписью МТС будет применяться для основного предложения компании, а в случае с «дочками», суббрендами, например «МТС-авто», «МТС-музыка» и др., у него будет отрезаться уголок, и на этом «осколке» будет размещаться логотип этого направления.

В последний раз МТС кардинально поменяла свой логотип в 2006 году – тогда изображение с яйцом пришло на смену жёлтому логотипу с буквами М, Т и С (или S) и подписью GSM. После этого компания несколько раз делала косметические изменения бренда и в последнее время иногда позволяла себе изображения без яйца, а только с полосой и надписью МТС. Необходимости нового ребрендинга компания объяснила тем, что у клиентов и зрителей МТС ассоциируется с красным цветом, а не с яйцом, причём последнее вызывает у молодёжи ассоциацию с чем-то олдскульным, классическим, стабильным, тогда как сама компания за последние годы сильно поменялась, запустила новые бизнесы и уже не является только телекоммуникационным оператором.