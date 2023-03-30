До +2 градусов ожидается сегодня в Пскове
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 30 марта. Местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, сообщает Псковский гидрометцентр.
На дорогах местами образуется гололедица. Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха днем 0...+4, ночью 0...-4 градуса.
В Пскове прогнозируются небольшие осадки. Температура днем 0...+2 градуса, ночью -1...-3. В Великих Луках тоже небольшие осадки. Температура днем +2...+4, ночью -2...-4 градуса.
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