До +2 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:01, 30 марта 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 30 марта. Местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах местами образуется гололедица. Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха днем 0...+4, ночью 0...-4 градуса.

В Пскове прогнозируются небольшие осадки. Температура днем 0...+2 градуса, ночью -1...-3. В Великих Луках тоже небольшие осадки. Температура днем +2...+4, ночью -2...-4 градуса.