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Общество

До +2 градусов ожидается сегодня в Пскове

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 30 марта. Местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах местами образуется гололедица. Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха днем 0...+4, ночью 0...-4 градуса.

В Пскове прогнозируются небольшие осадки. Температура днем 0...+2 градуса, ночью -1...-3. В Великих Луках тоже небольшие осадки. Температура днем +2...+4, ночью -2...-4 градуса.

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