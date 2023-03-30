Жильцы домов на трёх улицах Пскова могут остаться без воды 30 марта

09:13, 30 марта 2023, ПАИ

Горводоканал предупредил псковичей о возможном отключении водоснабжения 30 марта. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Временно воду планируется отключать в следующих домах:

- улица Сосновая, 20, 22;

- Орлецкая набережная, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 17;

- улица Яна Райниса, 53 (корпуса 1, 2, 6).

Отключение водоснабжения связано с проведением ремонтных работ.