Жильцы домов на трёх улицах Пскова могут остаться без воды 30 марта
Горводоканал предупредил псковичей о возможном отключении водоснабжения 30 марта. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».
Временно воду планируется отключать в следующих домах:
- улица Сосновая, 20, 22;
- Орлецкая набережная, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 17;
- улица Яна Райниса, 53 (корпуса 1, 2, 6).
Отключение водоснабжения связано с проведением ремонтных работ.
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