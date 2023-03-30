Введение 36-часовой рабочей недели одобряют 80% псковичей – опрос

09:46, 30 марта 2023, ПАИ

В комитете Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили сократить рабочую неделю до 36 часов: график с понедельника по четверг останется прежним, пятница — сокращенный день с работой до обеда. 80% опрошенных псковичей поддерживают эту идею. Об этом сообщает сервис SuperJob.

13% псковичей выступают против этой инициативы.

Для 75% горожан возможное сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы: респонденты уверяют, что, работая 36 часов в неделю, будут успевать сделать столько же, сколько и за стандартную 40-часовую неделю. 13% считают, что не успеют уложить стандартный объем работы в 36 часов.

Женщины чаще мужчин поддерживают инициативу сокращения рабочей недели: 86 и 73% соответственно. В том, что будут успевать выполнить свои обязанности, работая меньше на 4 часа в неделю, также чаще убеждены женщины: 79% против 70% среди мужчин.