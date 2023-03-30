Более 1700 км ЛЭП восстановили после снегопада в Псковской области

09:49, 30 марта 2023, ПАИ

1740 километров линий электропередачи восстановили после сильных снегопадов в Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Россети Северо-Запад».

Энергетики включили 87 линий электропередачи и 1267 трансформаторных подстанций.

«Атлантический циклон принес в регион аномальную погоду — одновременно паводки и сильный мокрый снег. Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом», - отметили в компании.

85 бригад организации ликвидируют последствия стихии. «Работы не прекращаются и ночью. Специалисты вынуждены пробираться к линиям электропередачи по сугробам и подтопленным дорогам. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме», - подчеркнули в компании.

В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» продолжает действовать особый режим работы.

В компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.